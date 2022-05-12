Джакарта, , 08:12 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что президент Джоко Видодо не встретится с высокопоставленными официальными лицами США, сообщает CNN Indonesia.

АСЕАН Cn.nhandan.org.vn

«Визит президента Индонезии в Вашингтон является не двусторонним визитом, а визитом в контексте участия в специальном саммите АСЕАН-США», — заявили в МИД Индонезии.

Вместе с другими лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) президент примет участие в серии двухдневных встреч в рамках саммита АСЕАН-США.

Напомним, Индонезия является координатором партнерства АСЕАН-США на период 2021–2024 гг.