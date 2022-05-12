Москва, , 08:10 — REGNUM На локальном валютном рынке ничего не изменилось. Контроль за движением капитала продолжает сохранять дисбаланс между спросом и предложением, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги Андрей Репин © ИА REGNUM

Из-за отсутствия спроса на валюту рубль смог вернуться к уровню 66,49 руб. Объем продажи валют экспортерами увеличился перед налоговым периодом, которую они накопили за майские праздники.

Рубль 11 мая возобновил рост к доллару и евро. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 3,17%, до 67,20 руб., евро/рубль — на 3,75%, до 70,50 руб., фунт/рубль — на 1,12%, до 82,25 руб.

Из-за административных мер рубль игнорирует новости о планах США и ЕС ввести новые антироссийские санкции. С 2014 года против России введено более 10 тыс. санкций.

На них уже никто не обращает внимания, поскольку уже трудно представить зарубежных политиков, у которых разработка новых санкций стала целью жизни.

Участники рынка ожидают валютного послабления от ЦБ, что позволит рублю на время найти нейтральный уровень, который не будет наносить ущерб российскому бюджету. ЦБ предложил снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%, а также обнулить требование для несырьевых экспортеров.

Сегодня, 12 мая, рублевые пары сохранят движение в диапазонах за последние пять торговых дней.

Ситуация не изменится, пока не появится новая информация по ограничительным мерам для валютного рынка и нерезидентам, которым запрещено продавать акции.

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