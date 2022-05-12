Берлин, 12 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Мир в будущем не будет биполярным, каким был в эпоху противостояния СССР и США. Об этом заявил 11 мая канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Апофеоз

По его мнению, за влияние на планете будут бороться Россия, Соединенные Штаты, ЕС, а также Индия, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины. Кроме того, Шольц включил в число таких стран и Германию, назвав ее отдельно от Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процессы, которые происходят в мире, являются попыткой Запада создать новый мировой порядок с одним полюсом влияния.