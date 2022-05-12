Хабаровск, 12 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Делегации правительства Хабаровского края во главе с губернаторам Михаилом Дегтяревым 12 мая прибыла в Белоруссию.

Михаил Дегтерев Михаил Дегтярев в Минске

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«В Минск прилетели вместе с нашим предпринимательским сообществом. Бизнес из разных отраслей экономики края: сельхозпроизводители, промышленники, транспортники, представители торговых сетей. Программа насыщенная», — сообщили в своём телеграм-канале Дегтярев.⠀

Губернатор написал, что планируют посетить завод «МАЗ» — ведущее предприятие по производству дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, лесной, сельскохозяйственной спецтехники.

Также пройдут переговоры на «БЕЛАЗЕ» — крупнейшем мировом производителе карьерных самосвалов для горнодобывающей и строительной промышленности.⠀

Кроме того, делегация посетит «Могилевлифтмаш» и мясокомбинат. По итогам рабочей поездки планируется подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске с 23 по 29 мая пройдёт юбилейный X Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Специальным гостем фестиваля станет образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Белоруссии.