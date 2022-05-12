Томск, , 08:07 — REGNUM 12 мая полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на внеочередном заседании томского заксобрания представил врио губернатора Томской области Владимира Мазура. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур Администрация Томской области

В своём выступлении перед депутатами новый глава региона заявил, что вернулся домой, где прошли его детство, юность и становление.

«Я искренне дорожу каждым уголком города, села, области в целом. Это повышает мою личную ответственность, и я заверяю, что сделаю все возможное, чтобы у нас все получилось, и мы добились успехов», — отметил он.

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