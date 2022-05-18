Москва, 18 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. На территории Донбасса и в прилегающих к нему областях Украины продолжается специальная военная операция Вооруженных сил России. Она направлена на обеспечение безопасности ДНР, ЛНР и самой России от киевских фашистов, за спиной которых стоит агрессивный блок НАТО и коллективный Запад. В ходе спецоперации от оккупантов освобождаются территории, жители которых отвергают национализм и русофобию, мечтают быть вместе с Россией.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

«Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами Армии России сражаются на своей земле», — напомнил в своей речи 9 мая президент Владимир Путин, говоря об историческом значении происходящих сейчас событий. «Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам», — подчеркнул президент, обращаясь к российским солдатам и защитникам Донбасса.

Все новости о военной спецоперации России — в трансляции ИА REGNUM.