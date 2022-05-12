Луганск, , 08:06 — REGNUM За последние 12 недель в Луганской Народной Республике погибли 25 мирных жителей. Об этом 12 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Ngu.gov.ua

В представительстве опубликовали статистику потерь среди мирного населения за время эскалации — за период 12 недель. За это время на территории республики при обстрелах украинских войск погибли 25 мирных жителей. Уточняется, что среди погибших — один ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Михайловка Донецкой Народной Республики.