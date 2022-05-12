Пермь, , 08:05 — REGNUM Пермская химическая компания вошла в пятёрку победителей конкурса по программе «Старт-2» федерального Фонда содействия инновациям (ФСИ). На создание инновационного продукта она получит 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Огнетушитель в магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

Компания создана учёными Института технической химии УрО РАН. Победитель конкурса будет создавать инновационный огнетушащий порошковый состав, предназначенный для снаряжения ручных и автоматических средств пожаротушения.

Специалисты считают, что поддержанная фондом разработка позволит значительно повысить эффективность средств пожаротушения. В частности, огнетушитель с порошком, разработанным пермскими учеными, сможет тушить очаги пожара большие по площади по сравнению с огнетушителями, снаряжёнными лучшими российскими и зарубежными аналогами.