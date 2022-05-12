Бельцы, Молдавия, , 08:03 — REGNUM В Молдавии есть ряд проблем, которые мешают республике вступить в Евросоюз. Об этом заявил на пресс-конференции в Бельцах глава миссии ЕС в Кишинёве Янис Мажейкс.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

«Вы спрашиваете меня, готова ли Молдавия вступить в ЕС? Возможно нет. Проблемы, которые есть в Молдавской Республике, коррупция и другие, задерживают этот процесс», — сказал Янис Мажейкс.

Он отметил, что в Брюсселе будут анализировать и оценивать ситуацию в республике, чтобы понять, можно ли её принимать в ЕС. Дипломат подчеркнул, что процесс этот «долгий, с большим количеством запросов, анкет».

Напомним, Кишинёв на фоне боевых действий на Украине пытается форсировать вступление республики в Евросоюз. 3 марта была направлена заявка в Брюссель. 22 апреля президент Молдавии Майя Санду вручила Мажейксу первую часть анкеты для страны-претендента на статус кандидата на вступление в ЕС. В мае планируется передать вторую часть.

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