Москва, , 08:02 — REGNUM Запад обязательно вмешается в ход спецоперации на Украине самым мерзким из возможных способов, потому что он осознает безупречность и успешность выбранной Россией тактики несмешного уничтожения ВСУ огненным валом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».

Сергей Кургинян Андрей Алексеев © Красная Весна

«Что касается прогноза. Я сразу сказал про шесть месяцев, потому что никогда еще не велась такими видами оружия война на такой огромной индустриальной европейской территории, осложнённой всеми этими городскими агломерациями. Это не Афганистан, не пещеры Бора-Бора, это Краматорск. Поэтому скорость движения не трудно вычислить», — заявил Кургинян.

По его словам, огромная группировка ВСУ в Донбассе рано или поздно будет захлопнута в котел, и с ней будут разбираться дольше, чем в Мариуполе. Параллельно с этим в Херсоне идут свои процессы, а в Тирасполе враг пытается навязать свои процессы.

«Дальше оно начет так или иначе куда-то ползти. Неважно, Харьков, Днепропетровск, Полтава, Киев. Ну предположим, что они [Запад, НАТО, США] не вмешаются, хотя я уверен, что тем или иным образом они вмешаются… там дернутся наиомерзейшим образом. Я просто жду какой-нибудь большой пакости… Но допустим ее не будет. Будет территория достаточно проблемная с весьма разнообразным населением и отношением. И она что, сама вдруг устаканится? Да это нужно 50 лет, чтобы это устаканить», — добавил Кургинян.

Поэтому, слишком много факторов и сил сходятся на том, что просто так конфликт и противостояние на Украине не завершится даже после разгрома украинской армии и взятия под контроль этой территории Россией.