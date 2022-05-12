Запад готовит пакость на Украине. Разбираться придется долго — Кургинян
Москва, 12 мая, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Запад обязательно вмешается в ход спецоперации на Украине самым мерзким из возможных способов, потому что он осознает безупречность и успешность выбранной Россией тактики неспешного уничтожения ВСУ огненным валом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».
По его словам, огромная группировка ВСУ в Донбассе рано или поздно будет захлопнута в котел, и с ней будут разбираться дольше, чем в Мариуполе. Параллельно с этим в Херсоне идут свои процессы, а в Тирасполе враг пытается навязать свои процессы.
Поэтому слишком много факторов и сил сходятся на том, что просто так конфликт и противостояние на Украине не завершатся даже после разгрома украинской армии и взятия под контроль этой территории Россией.