Саратов, 12 мая, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Подрядчика на строительство путепровода через железнодорожные пути по улице Песчано-Уметской в Ленинском районе Саратова определят 23 мая 2022 года. Тендер стартует с начальной ценой 1 702 869 400 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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По контракту планирует аванс в размере 14%. Работы оплатят средствами городского бюджета.

Завершить работу победитель должен будет до 31 июля 2025 года.

График выполнения строительно-монтажных работ включает разборку существующих сооружений, вырубку лесонасаждений, рекультивацию временно занимаемых земель и многое другое.