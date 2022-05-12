Горно-Алтайск, 12 мая, 2022, 08:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Республике Алтай выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+3), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители выявлены также в Майминском, Усть-Коксинском и Шебалинском районах. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 237.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки — 1, за весь период — 661, в том числе 613 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 62, за весь период – 32 573», — добавили в штабе.