Донецк, 12 мая, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Михайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 6:40. С позиций в населённом пункте Новгородское украинские силовики открыли огонь по Михайловке. Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.