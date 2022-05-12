Тобольск, Тюменская область, , 08:00 — REGNUM В тюменском городе Тобольске в одном из детских садов произошла вспышка сальмонеллёза. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Дети

Инфекция обнаружена у 20 воспитанников детского сада №16. Дети отправлены на карантин.

Отмечается, что Роспотребнадзор выявляет источник заражения сальмонеллёзом, а СУ СКР по Тюменской области проводит доследственную проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из школ Санкт-Петербурга пищевое отравление зафиксировано у 20 детей.

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