Тобольск, Тюменская область, 12 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске в одном из детских садов произошла вспышка сальмонеллёза. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Дети

Инфекция обнаружена у 20 воспитанников детского сада №16. Дети отправлены на карантин.

Отмечается, что Роспотребнадзор выявляет источник заражения сальмонеллёзом, а СУ СКР по Тюменской области проводит доследственную проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из школ Санкт-Петербурга пищевое отравление зафиксировано у 20 детей.