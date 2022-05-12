Чебоксары, 12 мая, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Житель Новочебоксарска осуждён за изнасилование знакомой и надругательство над ребёнком. Ранее судимый за сексуальные преступления мужчина получил 22 года колонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Под уголовное преследование попал 37-летний новочебоксарец. Правоохранители установили, что 30 января 2021 года в Новочебоксарске в ходе распития спиртных напитков он изнасиловал 56-летнюю знакомую, у которой находился в гостях и угрожал ей ножом.

Также следствие установило, что 17 февраля 2021 года он зашёл в подъезд вслед за девятилетней девочкой, которую увидел во дворе в Новочебоксарске, и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

«Злоумышленник вину в содеянном признал частично, указывая, что не был осведомлён о возрасте потерпевшей», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Правоохранители отмечают, что фигурант уголовного дела ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления сексуального характера. В числе его жертв были и несовершеннолетние. На момент совершения новых преступлений он имел непогашенную судимость и находился под административным надзором.

Верховный суд Чувашии признал мужчину виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, ч. 5 ст. 132 УК РФ), назначив ему 22 года колонии особого режима с последующем ограничением свободы сроком на полтора года. Также он на пять лет лишён права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Приговор не вступил в силу.

Напомним, что в феврале 2022 года в Чебоксарах вынесен приговор по делу о совершении преступлений в отношении ребёнка. Обвинение было предъявлено отцу девочки, который получил 13 лет колонии строгого режима.

Подробнее: Чебоксарца осудили за надругательство над дочерью

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года вступил в силу федеральный закон о пожизненном сроке для педофилов-убийц и рецидивистов.