Токио, , 07:57 — REGNUM Япония выступает против предлагаемого Россией и Китаем смягчения санкций в отношении Северной Кореи. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 12 мая заявил на пресс-конференции в Токио.

Хирокадзу Мацуно Kantei.go.jp

По его словам, для обсуждения смягчения санкций против КНДР «сейчас не та ситуация».

Хирокадзу Мацуно «Она продолжает угрожать миру и безопасности международного сообщества, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН».

Напомним, на рассмотрение Совбеза ООН ранее поступил подготовленный США проект резолюции, в котором на Пхеньян за активно проводимые им ракетные испытания предлагается наложить новые санкции. В разработанном Россией и Китаем проекте резолюции, наоборот, санкции в отношении КНДР предлагается смягчить.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил об осуждении России за проведение специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и продолжении диалога с Евросоюзом по вопросу расширения антироссийских санкций.

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