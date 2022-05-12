Донецк, 12 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 6:40. С украинских позиций в населённом пункте Новгородское была обстреляна Пантелеймоновка. Всего выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая Донецкой Народной Республики.