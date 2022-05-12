Белгород, 12 мая, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Согласно уточнённым данным, один человек погиб, семеро пострадали в результате обстрела села Солохи в Белгородской области украинскими боевиками. Об этом 12 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Глава региона уточнил, что поздно ночью в больницу привезли ещё одного пострадавшего при обстреле приграничного села Солохи со стороны Украины. По словам Гладкова, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, все необходимые лекарства есть в наличии в необходимом объёме.

Также губернатор региона отметил, что всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Белгородской области Гладков опроверг информацию о двоих погибших при обстреле приграничного села со стороны Украины. Жителей села вывезут в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.