Донецк, 12 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

В 6:52 с позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. Из установки БМ-21 «Град» было выпущено пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины села Солоха в Белгородской области.