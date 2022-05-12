Пермь, 12 мая, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Перми инициированы дополнительные выплаты семьям погибших во время военной спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает издание Business Class.

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Проект внесён главой города Алексеем Дёмкиным на рассмотрение Пермской городской Думы. Родственникам погибших военнослужащих, росгвардейцев или полицейских предлагается выплачивать единовременно по 200 тыс. рублей. Источником финансирования указан муниципальный бюджет.

При одобрении инициативы порядок предоставления выплаты утвердят до 1 июля 2022 года. Добавим, ранее пособия утвердили на федеральном и региональном уровнях. Размер федеральной выплаты составил 7,41 млн рублей, а дополнительной — 5 млн рублей. Материальная помощь на краевом уровне составит 1 млн рублей.