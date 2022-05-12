Челябинск, 12 мая, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Челябинске бывший сотрудник РЖД осуждён за коммерческий подкуп. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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Гражданин возглавлял отдел информационных технологий Дорожной клинической больницы. Ему вменяют два преступных эпизода. По данным следствия, он получил от представителя одной коммерческой организации более 300 тыс. рублей за помощь в заключении договоров и беспрепятственное подписание документов, которые подтверждают исполнение обязательств.

Советский районный суд Челябинска назначил этому подсудимому 5 лет 6 месяцев. Наказание считается условным.