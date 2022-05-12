Енисейский район, Красноярский край, 12 мая, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Лётчик-наблюдатель помог поймать поджигателя сухой травы в Енисейском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в краевом министерстве лесного хозяйства.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Денис Назаров — лётчик-наблюдатель Лесопожарного центра. На вертолёте Ми-8 он доставлял лесных огнеборцев на пожар в Казачинском районе. В районе села Верхнепашино Енисейского района он увидел в поле подозрительных мужчин и трактор. Пал травы с полей уже перешёл на лес.

Лётчик быстро передал информацию начальнику авиаотделения. К очагу возгорания прибыли сотрудники краевого Лесопожарного центра и полиция. Пожар потушили, поджигателя задержали. Он признал свою вину.

«Там пасека рядом, поэтому предположили, что выжигали, а полиция уже искала виновников», — отметил Денис Назаров.

По его словам, поджигатели сухой травы доставляют огнеборцам огромное количество проблем.

Нарушителю придётся заплатить штраф, возместить ущерб, причинённый лесу, и компенсировать все затраты на тушение лесного пожара.

Добавим, с начала 2022 года в Красноярском крае в отношении подобных нарушителей возбуждено более 1960 административных дел. Кроме того, возбуждено уже 25 уголовных дел по фактам неосторожного обращения с огнём или другими источниками повышенной опасности.