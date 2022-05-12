Якутск, , 07:52 — REGNUM В Якутии за апрель родились 873 ребёнка: 465 мальчиков и 408 девочек. Всего с начала года на свет появились 3484 ребёнка, из них мальчиков — 1812, девочек — 1672, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Малыш (сс) Tim Bish

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В апреле популярными именами оказались Максим, Лев, Артём, Тимур, Александр, Богдан, Марк, Михаил, Евгений, Иван, Кирилл, Алексей, Давид, Дмитрий, Никита, Роман, Руслан, Тимофей. Выбирали родители и якутские имена: Эрсан, Айсен, Айтал, Айхал, Дархан и Арылхан.

В списке редких имен мальчиков: Айдархан, Айуран, Андрей-Батыр, Аскольт, Батас, Весемир, Данис, Живкурс, Нил, Ратмир, Тумэн, Увайс, Фирдавс, Ширин, Эдисон.

Популярными именами девочек в апреле стали София, Ева, Алиса, Амелия, Виктория, Валерия, Милана, Аделина, Амина, Лилия, Мия, Полина, Алина, Арина, Кира, Вероника, якутские — Сандаара, Кэрэли, Сайнаара, Айыына, Кэскилээнэ, Мичийэ и Сайаана.

Редкие имена девочек: Авелия, Адилия, Алесия, Версалия-Айна, Дамиэля, Дея, Кая, Микаэлла, Сеяна, Теона, Элина, Юна.

Как сообщало ИА REGNUM, десятые дети родились в двух семьях Воронежской области в 2022 году.