Альметьевск, Татарстан, 12 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В городе Альметьевске 11 мая выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из домов по улице Галеева, девочка 2020 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает следственное управление СКР по РТ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Открытое окно. Плюшевый мишка, игрушка

Отмечается, что в квартире, откуда выпала девочка, находились еще двое детей в возрасте шести и четырех лет. Родители были на работе, а дети дома одни. В какой-то момент малышка взобралась на подоконник, смогла открыть окно и выпала.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Санкт-Петербурге днем 9 мая пятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже. Вечером 10 мая полуторагодовалый мальчик, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже.

Читайте также: Двое детей выпало из окон за вторую часть майских праздников в Петербурге