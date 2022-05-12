Уфа, , 08:22 — REGNUM Временно исполнять обязанности главы Стерлитамакского района Башкирии будет первый заместитель главы администрации этого района Лилия Шайхутдинова. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что 11 мая на заседании совета Стерлитамакского района присутствовал глава республики Радий Хабиров.

Отмечается, что депутаты совета проголосовали за прекращение полномочий Анвара Абдрафикова в качестве руководителя муниципального образования в связи с истечением срока контракта. При этом временное исполнение обязанностей было возложено на первого заместителя главы администрации района Лилию Шайхутдинову.

Хабиров поблагодарил Абдрафикова за работу и вручил ему медаль «За трудовую доблесть».

«Вы работали очень эффективно, спокойно. Вы — один из тех руководителей, которые мало говорят, но очень много делают. Мы обязательно решим, где ваш опыт и знания будут наиболее полезны. Но могу заверить, что вы остаётесь в нашей команде и будете трудиться на благо республики», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

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