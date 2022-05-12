Уфа, 12 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Временно исполнять обязанности главы Стерлитамакского района Башкирии будет первый заместитель главы администрации этого района Лилия Шайхутдинова. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Сообщается, что 11 мая на заседании совета Стерлитамакского района присутствовал глава республики Радий Хабиров.

Отмечается, что депутаты совета проголосовали за прекращение полномочий Анвара Абдрафикова в качестве руководителя муниципального образования в связи с истечением срока контракта. При этом временное исполнение обязанностей было возложено на первого заместителя главы администрации района Лилию Шайхутдинову.

Хабиров поблагодарил Абдрафикова за работу и вручил ему медаль «За трудовую доблесть».

«Вы работали очень эффективно, спокойно. Вы — один из тех руководителей, которые мало говорят, но очень много делают. Мы обязательно решим, где ваш опыт и знания будут наиболее полезны. Но могу заверить, что вы остаётесь в нашей команде и будете трудиться на благо республики», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

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