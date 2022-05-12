Загреб, 12 мая, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Хорватия должна перестать зависеть от средств, которые предоставляются через европейские фонды, поскольку такое положение дел разрушает амбиции Загреба. Об этом 11 мая заявил хорватский президент Зоран Миланович в ходе открытия 15-й выставки трудовых вакансий Job Fair.

Damir Sencar Зоран Миланович

По словам главы республики, пользуясь указанным источником финансирования, государство привыкает к жизни от аренды и паразитированию на чужих деньгах. Кроме того, Миланович отметил, что Хорватия неэффективно осваивает средства из еврофондов, поскольку Загреб получает лишь ненамного больше того, что передает в бюджет ЕС в качестве взносов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая глава фракции оппозиционной партии «Хорватские суверенисты» Марьян Павличек заявил, что Хорватия не готова к переходу на евро в условиях финансового и энергетического кризисов, а также высокой инфляции.