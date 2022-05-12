Москва, 12 мая, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Западу, прежде чем шантажировать Россию, русский народ и его лидера, стоит понять, с кем он имеет дело, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я рекомендовал бы западным коллегам вспомнить, что есть такое понятие — психологический портрет, что его можно составить. И что психологический портрет Путина и Лукашенко не имеет никакого отношения с психологическим портретом, например, Михаила Сергеевича Горбачева. Как говорят в Одессе — которая сейчас находится в соответствующем положении — это две большие разницы», — заявил Кургинян.

Помимо этого обстоятельства, есть обстоятельство соотношения сил патриотических сил и компрадорской элиты в России, а также уровень напряжения в русском народе, который вдруг понял, как именно его «любят». Поэтому вопрос об окончании противостояния с Западом даже после окончания спецоперации на Украине, по всей видимости, не стоит.