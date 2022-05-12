Ульяновск, 12 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области не изменилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативной информации ведомства, 11 мая в регионе официально подтверждено 34 случая инфицирования SAR-CoV-2 — столько же, сколько было сутками ранее, 10 мая.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 062 372 лабораторных исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 11 мая — 1484. Напомним, что в пиковые периоды распространения коронавируса ежесуточно проводилось до 6 тыс. тестов в сутки.

Напомним, что впервые с 2022 года последние пять суток (с 7 по 11 мая) ежесуточно выявляется менее 40 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 202 189 случаев коронавирусом, выздоровели 196 347 жителей, умерли 4658 ковидных больных.