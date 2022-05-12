Партизанск, Приморский край, 12 мая, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Партизанске во время тушения огня в лесу недалеко от частного сектора погиб пожарный, сообщил телеграм-канал правительства Приморья.

Aviales.ru Горящий лес

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Мужчина тушил огонь вместе со своим командиром. Работать приходилось вручную (используя воздуходувки), техника подойти не могла из-за сложного рельефа местности. Задымление было слишком сильным, мужчина пропал из вида — через какое-то время пожарного нашли мёртвым.

Специалисты отмечают, что главной причиной возгораний в лесах становится именно человек. Чьё-то безответственное поведение может стоить кому-то жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области днём 11 мая поступило сообщение о возгорании сухой травы вдоль берега реки Ишим, возле санатория «Ишимский».