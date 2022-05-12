Красноярск, 12 мая, 2022, 07:34 — ИА Регнум. По состоянию на 10:00 (местное время) 12 мая в Красноярском крае действует 15 лесных пожаров на площади 1,8 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Volgograd.ru Лесной пожар

За прошедшие сутки в регионе потушили 25 лесных пожаров на площади 2,6 тыс. га. Очаги возгораний действовали в 20 муниципалитетах. Огнеборцам удалось не допустить перехода огня на населённые пункты.

Основные причины возгораний — переход огня с земель иных категорий, человеческий фактор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за пожаров действует режим ЧС.