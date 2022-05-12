Пермь, 12 мая, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Перми приступили ко второму этапу строительства краевой инфекционной больницы. Получено разрешение на возведение лечебного корпуса с амбулаторно-консультативным отделением. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

permkrai.ru Строительство больницы

Подрядчик осуществляет подготовительные работы. Ведётся разработка котлована, завершены испытания пробных свай. В мае запланированы работы по устройству свайного поля.

Напомним, первый этап строительства реализуется с февраля 2022 года. На начальной стадии проекта взводят административный корпус.

Новая краевая инфекционная больница, состоящая из комплекса зданий, появится по ул. Космонавта Леонова, 84 на земельном участке площадью более 64 тыс. кв. метров. Учреждение рассчитано на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену.