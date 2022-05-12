Куала-Лумпур, , 07:32 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории достигло 35 598 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 3 321 носителя SARS-CoV-2. При этом лишь десять зараженных прибыли из-за границы, остальные случаи заражения связаны с распространением инфекции внутри страны. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 467 061 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В настоящее время в королевстве числится 24 850 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 59 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 12 мая в Малайзии курс ревакцинации против COVID-19 прошли не менее 49,2% жителей.