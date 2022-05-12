Брюссель, 12 мая, 2022, 07:31 — ИА Регнум. ЕС и Япония приступают к сотрудничеству в цифровой сфере, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 мая в ходе пресс-конференции по итогам двухстороннего саммита.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровой террор

Она отметила, что это первое партнерство подобного рода, которое Евросоюз начал с другой стороной. По словам фон дер Ляйен, в рамках саммита обсуждалось взаимодействие Токио и Брюсселя, касающееся выгод, которые могут быть получены их экономкой и населением.

Глава ЕК также подчеркнула, что достигнутые договоренности должны помочь ЕС и Японии борьбе с теми вызовами, с которыми они сталкиваются. Фон дер Ляйен, добавил, что в результате мероприятия «намечен ряд очень важных решений».

Как сообщало ИА REGNUM, с января по февраль ЕС провел учения по кибербезопасности с имитацией хакерской атаки на вымышленную энергетическую компанию.