Красноярск, , 07:30 — REGNUM В Красноярском крае отменили требование об отстранении или переводе на дистанционный режим не прошедших вакцинацию от COVID-19 работников. Об этом главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев 12 мая сообщает своём Telegram-канале.

Вакцина от коронавируса Kraszdrav.ru

Дмитрий Горяев «Сегодня мною подписаны изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю №43 от 23.07.2021, согласно которым отменяется требование об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим работы лиц, не прошедших иммунизацию против новой коронавирусной инфекции».

Решение, которое вступит в силу с 13 мая, обосновывается достижением в регионе необходимого уровня охвата вакцинацией от COVID-19 среди определённых в постановлении категорий граждан. Работодателям также рекомендовано поддерживать на уровне 80% охват сотрудников вакцинацией и ревакцинацией.

В означенную категорию входят граждане, непосредственно работающие с людьми.

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