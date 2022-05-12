Москва, 12 мая, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Новая холодная война на фоне украинского конфликта носит куда более острый характер и близка к ядерной войне как никогда, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Моя главная задача — оформить или помочь оформиться этому идеологическому противостоянию и всему остальному с тем, чтобы не было горячей ядерной войны, а мы близки к ней как никогда. Какая Куба, я вас умоляю. Сам разговор на этому тему в какие-нибудь 50-е — 60-е годы был запрещен. Теперь этот разговор обнажен. Нам навязывают якобы имеющееся желание (на самом деле его нет) применения этого ядерного оружия… Но навязывает это противник, значит он хочет какой-нибудь провокации, обострения», — заявил Кургинян.

По его словам, враг России обезумел, и этот безумный мир в отличие от того мира, который сохранял какое-то рациональное зерно, больше всего и напрягает. Ситуация между классической холодной войной и нынешней холодной войной, несмотря на общую схожесть, имеет более ярко выраженный экзистенциальный характер и содержит в себе это иррациональное безумие, которого раньше не было.

«Гораздо ситуация более острая и страшная, демоничная, происходящая в условиях определенной обезоруженности нашей, нашего отказа от идеологического противостояния, снятия всех этих институтов, которые это обеспечивали, снятия институтов автаркии, которые это обеспечивали», — продолжил эксперт, добавив, что придется эту ситуацию разруливать, ибо иного выхода у нас нет.