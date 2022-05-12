Петропавловск-Камчатский, 12 мая, 2022, 07:27 — ИА Регнум. На Камчатке в мае прошли первые промышленные экскурсии для туристов, которые были специально разработаны краевым министерством туризма, выставочно-туристическим центром и Союзом гидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Одним из первых туристы посетили интерактивный промышленный музей АО «Океанрыбфлот».

Также жители и гости Камчатки смогут побывать на Мильковском комбинате «ЮНЕТ», где производят продукты из камчатских дикоросов, на производстве минеральной воды в ЗАО «Малкинское», в стеклодувной мастерской «Огненное чудо». С середины июня будут открыты экскурсии в центр зелёных технологий «Ойкумена»

Как сообщало ИА REGNUM, санкции, связанные с ограничением перелётов в другие страны, положительно скажутся на туристическом потоке на Камчатку. Туристический бум произойдёт также благодаря поддержке президента России Владимира Путина.