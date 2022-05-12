Абакан, , 07:22 — REGNUM По состоянию на 12 мая в Хакасии от COVID-19 привито 309 157 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 210 944 человека. Прошли ревакцинацию 76 589 человек.

По данным минздрава, в Хакасии от коронавирусной инфекции привито 980 подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года коронавирус выявлен у 33 791 жителя Хакасии.

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