Пермь, 12 мая 2022, 07:20 — REGNUM На реконструкцию путепровода по ул. Монастырской на подъезде к Перми выделят 200 млн рублей. Об этом сообщает издание Business Class.
Ремонтные работы планируют начать в 2023–2024 годах. Ранее прогнозировали стоимость реконструкции путепровода на уровне 400-500 млн рублей.
Сейчас процесс находится на этапе проектирования. Пакет проектной и рабочей документации должен быть готов к 26 ноября.
Стоит отметить, автодорожный путепровод по ул. Монастырской перегона Пермь II — Пермь I Свердловской железной дороги имеет статус объекта культурного наследия.