Пермь, 12 мая, 2022, 07:20 — ИА Регнум. На реконструкцию путепровода по ул. Монастырской на подъезде к Перми выделят 200 млн рублей. Об этом сообщает издание Business Class.

Anton Starikov Деньги

Ремонтные работы планируют начать в 2023–2024 годах. Ранее прогнозировали стоимость реконструкции путепровода на уровне 400-500 млн рублей.

Сейчас процесс находится на этапе проектирования. Пакет проектной и рабочей документации должен быть готов к 26 ноября.

Стоит отметить, автодорожный путепровод по ул. Монастырской перегона Пермь II — Пермь I Свердловской железной дороги имеет статус объекта культурного наследия.