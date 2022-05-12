Иркутск, , 07:18 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 12 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8642 человек, причём только один пациент скончался за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 634 (+31 за сутки). Госпитализированы 386 (-13 за сутки).

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В то же время выздоровели 288 030 пациентов (+122 за сутки).

Ещё 682 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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