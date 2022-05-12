Дальнегорск, Приморский край, , 07:17 — REGNUM В Дальнегорске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка, сообщил телеграм-канал СУ СК по Приморью.

Река Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Установлено, что 10 мая 11-летний мальчик без разрешения родителей пошёл на речку Рудная ловить рыбу. В какой-то момент ребёнок упал вводу и утонул. Течение в реке быстрое, много камней и валунов.

Расследование уголовного дела продолжается, проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области начата доследственная проверка после гибели 13-летнего мальчика в реке.