Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:09 — REGNUM Режим общенационального комендантского часа, введенного в Шри-Ланке в связи со столкновением противников и сторонников правительства, продлен до 13 мая. Об этом сообщило издание Colombo Gazette.

Шри-Ланка Kolitha de Silva

По информации ланкийской полиции, в результате массовых беспорядков, которые продолжаются на острове последние несколько дней, погибли 9 человек и более 240 пострадали. Иностранцам рекомендовано не покидать места своего размещения.

Для поддержания общественного порядка власти задействовали армию и разрешили военным стрелять по нарушителям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса принял отставку премьер-министра страны Махинды Раджапаксы.

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