Шри-Джаяварденепура-Котте, 12 мая, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Режим общенационального комендантского часа, введенного в Шри-Ланке в связи со столкновением противников и сторонников правительства, продлен до 13 мая. Об этом сообщило издание Colombo Gazette.

Kolitha de Silva Шри-Ланка

По информации ланкийской полиции, в результате массовых беспорядков, которые продолжаются на острове последние несколько дней, погибли 9 человек и более 240 пострадали. Иностранцам рекомендовано не покидать места своего размещения.

Для поддержания общественного порядка власти задействовали армию и разрешили военным стрелять по нарушителям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса принял отставку премьер-министра страны Махинды Раджапаксы.