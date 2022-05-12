Президент Гондураса призвала пригласить на Саммит Америк все страны региона
Тегусигальпа, 12 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила о неполноценности проводимого в июне в США Саммита Америк, если в нём не будут участвовать все страны региона, включая Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом она 11 мая написала на своей странице в социальной сети Twitter.
Напомним, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс ранее заявил журналистам, что представители Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, вероятнее всего, не получат приглашения на Саммит Америк, запланированный на июнь в Лос-Анджелесе.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Аргентины Альберто Фернандес призвал организаторов Саммита Америк пригласить на него все страны Латинской Америки, включая Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Ранее о намерении пропустить мероприятие, если на него не будут приглашены все страны региона, заявили президент Мексики Лопес Обрадор, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент Боливии Луис Арсе.