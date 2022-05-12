Бразилиа, , 07:01 — REGNUM Не менее двух человек стали жертвами крушения легкого самолета в Бразилии в городе Боитува, сообщает Синьхуа.

Легкомоторный самолет

Сообщается, что на борту воздушного судна находился пилот и 15 парашютистов. При этом самолет упал вскоре после взлета. Пока причины падения воздушного судна неизвестны. В результате авиапроисшествия погибли два человека, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших направили в больницы.

Отмечается, что ВВС Бразилии уже начали расследование произошедшего. В компании Skydive4Fun, которой принадлежал самолет, заявили, что это первое подобное происшествие в городе за 50-летнюю историю парашютного спорта в регионе.