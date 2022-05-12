Сеул, 12 мая, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Возможность оказать гуманитарную помощь Северной Корее в связи с выявлением там первого случая заражения коронавирусом рассматривает правительство Южной Кореи. Об этом 12 мая сообщило агентство Newsis.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Намерение помощь КНДР в связи с первым с начала пандемии случаем заражения коронавирусной инфекцией, выявленным на территории страны, подтвердил представитель офиса нового президента Республики Корея Юн Сок Ёля.

Комментариев со стороны Северной Кореи по данному поводу пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в КНДР был объявлен локдаун во всех городах и уездах страны в связи с первым выявленным случаем заражения коронавирусной инфекцией. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ситуацию «серьёзнейшим чрезвычайным происшествием». Уточняется, что в стране был обнаружен подтип штамма «Омикрон» ВА.2, который чаще именуют как «Стелс-Омикрон» из-за его повышенной скорости распространения и высокой заразности, в сравнении с другими разновидностями коронавируса.