В пяти районах Кузбасса ожидается чрезвычайная пожароопасность
Кемерово, 12 мая, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 12 по 15 мая сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар
«В пяти районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса)», — уточняется в прогнозе.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству кемеровского управления доложить о ходе расследования дела, возбуждённого после пожаров в Тяжинском муниципальном округе.
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