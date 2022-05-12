Кемерово, 12 мая, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 12 по 15 мая сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«В пяти районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса)», — уточняется в прогнозе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству кемеровского управления доложить о ходе расследования дела, возбуждённого после пожаров в Тяжинском муниципальном округе.

Читайте также: Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по пожарам в Кузбассе